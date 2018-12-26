هنا الزاهد تكشف سر خناقتها مع خطيبها أحمد فهمي في "القاهرة السينمائي"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:40 ص
مريم الشريف
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كشفت الفنانة هنا الزاهد، سر خلافها مع خطيبها الفنان أحمد فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي، والمشاجرة الكبيرة التي حدثت بينهما، مشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى عصبيتها الزائدة على حد وصفها.
وأضافت "الزاهد" خلال لقائها فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلة: "أنا تسببت فى عصبيته لأني باردة، وماما دايمًا تقول لي إني باردة جدا، وبأخد الموضوعات بشكل هزار، وهو عصبي".
وأشارت إلى أن المشاجرة كادت تتسبب فى عدم حضورهما مهرجان القاهرة، بعدما استعدوا للذهاب.
"حفلة 11" تقديم الإعلامية سمر يسرى على قناة ON E يومى الثلاثاء والأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
ومؤخرًا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى صالات الجيم يجمع الممثل أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد يؤديان بعض التمارين الرياضية.
وظهر فهمي يقوم بعمل التمرينات لتقلده الزاهد، وتحاول أن تسير على نفس الخطوات التدريبية التي يقوم بعملها فهمي.
ونشرت الزاهد على حسابها بإنستغرام صورة تجمعها بخطيبها بعد انتهاء التمرينات وهي تتعلق بكتفيه وكتبت على الصورة: "أنت حبيبي أنا"، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات التي تدعو لهما بالنجاح والسعادة.
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