كريم عبد العزيز يعود إلى غادة عادل بعد غياب 15 عاما!





طرحت الشركة المنتجة للإعلان الترويجي لأحدث أفلام الممثل المصري، كريم عبد العزيز، الذي يحمل اسم "نادي الرجال السري".





ويشهد الفيلم على عودة كريم عبد العزيز إلى السينما، بعد غياب 4 سنوات، منذ آخر أفلامه "الفيل الأزرق"، كما يعد اللقاء الفني الثاني بينه وبين الممثلة المصرية، غادل عادل، بعد فيلم "الباشا تلميذ" من إنتاج 2004.





وحقق إعلان فيلم "نادي الرجال السري" أكثر من 2 مليون مشاهدة، بعد 48 ساعة فقط من عرضه على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بشركة "أوسكار" المنتجة للفيلم.





وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، حيث يساعد طبيب الأسنان "أدهم" (كريم عبد العزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب تصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل)، بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت.





ويشارك في بطولة الفيلم، الممثلين المصريين، ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، والممثلة السورية نسرين طافش، وهو من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوي.





وسيطرح فيلم "نادي الرجال السري" في صالات العرض السينمائية، خلال إجازة منتصف العام.







