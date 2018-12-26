مستشار نتنياهو يكشف دور قطر في صفقة القرن

كشف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدور القطري المخلص في صفقة القرن، مؤكدًا أنه لولا قطر لما تمت الصفقة.

وقال المستشار في تصريحات تليفزيونية، إن السفير القطري محمد العمادي تعهد للإسرائيليين بجعل القدس عاصمة لدولتهم المزعومة، مضيفًا أن حماس أصبحت اليوم حليفة قوية لإسرائيل.

وقدَّم المستشار، الشكر لأمير قطر تميم بن حمد الذي تعهّد لإسرائيل بتوفير الأمن لهم.

وتكشف تصريحات مستشار نتنياهو، كذب وادعاءات النظام القطري الذي يحاول دائمًا استغلال ورقة القضية الفلسطينية في تحسين صورتها عربيًا وإقليميًا.