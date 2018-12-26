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رئيس التضامن بالنواب لـ"السيسي": "تحملت لا يطيقه البشر"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:30 ص
رئيس التضامن بالنواب لـالسيسي: تحملت لا يطيقه البشر
عبدالهادي القصبي - رئيس لجنة التضامن
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هدى عبدالرازق
 
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وجه عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "تحملت ما لا يطيقه بشر".

وأشار "القصبي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي يقتنع فيتخذ القرار وينفذ، موضحا أن تلك الصفات من صفات الشخص القيادي، ومصر كانت تحتاج إلى القائد.

وأضاف أن المواطن المصري تحمل كثيرا، والرئيس السيسي يعلم ذلك، منوها بأن الرئيس تولى حكم مصر في فترة خشى كثير من القيادات السابقة تولي البلاد في تلك الظروف.
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