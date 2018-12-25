ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء انتقال مهاجم سموحة للإسماعيلي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:57 م
عاجل.. فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء انتقال مهاجم سموحة للإسماعيلي
محمد فرج عامر
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة سبب موافقته على انتقال مهاجم الفريق الأول شيلونجو إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء انتقال مهاجم سموحة للإسماعيلي


وكتب عامر على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏علاقة سموحة الطيبة مع الاسماعيلي سببا رئيسي في تفضيل مجلس ادارة نادي سموحة بيع مهاجم النادي شولونجو للاسماعيلي بالرغم من وجود خمس عروض من اندية داخل وخارج مصر اضافة الي ان النادي الاسماعيلي سوف يخوض بطولة دوري ابطال افريقيا نتمني للاسماعيلي التوفيق ونتمني لشولونجو كل نجاح".

 

يذكر أن شيلونجو (26 عامًا) شارك في 12 مباراة بالدوري المصري هذا الموسم، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف.

 

وكان مسئولو الأهلى كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم فى سموحة لإنهاء صفقة ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، لتدعيم الهجوم الأحمر فى الميركاتو الشتوى المقبل.

 

وحصل مسئولو الأهلى فى وقت سابق على توقيع حسام حسن، بعد تقديمه مستوى جيدًا مع سموحة هذا الموسم، الأمر الذى جعله يدخل دائرة اهتمام مسئولى الفريق الأحمر، حيث عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع اللاعب فى القاهرة تم فيها الحصول على توقيعه، فى الوقت الذى ما زال مسئولو سموحة يتحفظون على فكرة التفريط فى المهاجم الدولى نظرًا للحاجة لخدماته، إلا أن الساعات الماضية شهدت مرونة فى إتمام الصفقة.

 

 

 

عاجل.. فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء انتقال مهاجم سموحة للإسماعيلي
Advertisements
المزيد عن: محمد فرج عامر فرج عامر رئيس سموحة فرج عامر سموحة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي