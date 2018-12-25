عاجل.. فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء انتقال مهاجم سموحة للإسماعيلي

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة سبب موافقته على انتقال مهاجم الفريق الأول شيلونجو إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء انتقال مهاجم سموحة للإسماعيلي





وكتب عامر على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏علاقة سموحة الطيبة مع الاسماعيلي سببا رئيسي في تفضيل مجلس ادارة نادي سموحة بيع مهاجم النادي شولونجو للاسماعيلي بالرغم من وجود خمس عروض من اندية داخل وخارج مصر اضافة الي ان النادي الاسماعيلي سوف يخوض بطولة دوري ابطال افريقيا نتمني للاسماعيلي التوفيق ونتمني لشولونجو كل نجاح".

يذكر أن شيلونجو (26 عامًا) شارك في 12 مباراة بالدوري المصري هذا الموسم، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف.

وكان مسئولو الأهلى كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم فى سموحة لإنهاء صفقة ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، لتدعيم الهجوم الأحمر فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وحصل مسئولو الأهلى فى وقت سابق على توقيع حسام حسن، بعد تقديمه مستوى جيدًا مع سموحة هذا الموسم، الأمر الذى جعله يدخل دائرة اهتمام مسئولى الفريق الأحمر، حيث عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع اللاعب فى القاهرة تم فيها الحصول على توقيعه، فى الوقت الذى ما زال مسئولو سموحة يتحفظون على فكرة التفريط فى المهاجم الدولى نظرًا للحاجة لخدماته، إلا أن الساعات الماضية شهدت مرونة فى إتمام الصفقة.