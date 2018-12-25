تعليق صادم من وزير التعليم على المطالبة بزيادة رواتب المعلمين (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حل مشكلة كثافة الفصول، أو زيادة رواتب المدرسين في حاجة إلى توفير المزيد من الأموال لوزارة التربية والتعليم، وهذا الأمر صعب.





وأوضح "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن زيادة رواتب المدرسين لثلاثة أضعاف دخلهم الحالي، في حاجة لزيادة الموازنة الخاصة بالمرتبات من 70 لـ210 مليار جنيه، معقبًا: "هجيب أنا منين الفلوس دي، كلنا بنقول كلام وخلاص".





وأضاف أن الوزارة ليس لديها سوى 8 مليار جنيه لبناء 16 ألف فصل، وهذا يعني أن كثافة الفصول لن تحل، معقبًا: "عندنا حلين، لنلاقي موارد لحل المشكلة، لنبطل نولول، أنا بقول من الآخر، مفيش حل تاني".





وأشار إلى أن حل مشاكل التعليم بالكامل في حاجة لـ300 مليار، في حين لا يتوفر سوى 90 مليار لموازنة الوزارة.



