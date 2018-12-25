"الغباري": القيادة السياسية الحالية ترى أن تعمير سيناء واجب وليس رفاهية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن الشعب المصري مر بظروف قاسية جدًا في ظل حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن معاهدة السلام رغم دخول مصر فيها بالقوة، إلا أنه كان هناك حتمية استراتيجية لعمل سلام في البلد، حتى نتمكن من بناء اقتصاد الدولة.





وأضاف "الغباري"، خلال حواره على الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن سيناء في الماضي كانت تسمى أرض عبور؛ لكون جميع الحروب التى شاركت فيها مصر منذ أيام الفراعنة كانت في بلاد الشام، بينما عقب ظهور إسرائيل واغتصبت أرض فلسطين أصبحت سيناء أرض معارك وحرب، مؤكدًا أن فكرة تعمير سيناء بدأت منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي كان يرى أنه لابد من إعادة تعمير سيناء عقب فصل القوات وتوقيع معاهدات السلام، وبدأ يسمح باستثمار أراضي وزراعتها شرق القناة.



