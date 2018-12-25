"الغباري": القيادة السياسية الحالية ترى أن تعمير سيناء واجب وليس رفاهية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:53 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن الشعب المصري مر بظروف قاسية جدًا في ظل حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن معاهدة السلام رغم دخول مصر فيها بالقوة، إلا أنه كان هناك حتمية استراتيجية لعمل سلام في البلد، حتى نتمكن من بناء اقتصاد الدولة.
وأضاف "الغباري"، خلال حواره على الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن سيناء في الماضي كانت تسمى أرض عبور؛ لكون جميع الحروب التى شاركت فيها مصر منذ أيام الفراعنة كانت في بلاد الشام، بينما عقب ظهور إسرائيل واغتصبت أرض فلسطين أصبحت سيناء أرض معارك وحرب، مؤكدًا أن فكرة تعمير سيناء بدأت منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي كان يرى أنه لابد من إعادة تعمير سيناء عقب فصل القوات وتوقيع معاهدات السلام، وبدأ يسمح باستثمار أراضي وزراعتها شرق القناة.
وتابع، أن القيادة السياسية الحالية تعتبر أن تعمير سيناء واجب وليس رفاهية، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات قومية بسيناء.
Advertisements
- مانشيتات الصحف المصرية أثناء حرب أكتوبر وتحرير سيناء
- عادل حمودة يكتب: الخطة السرية لصفقة القرن
- وكيل "دفاع النواب": الشعب سيتكاتف لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء
- خبير أمني عن زيارة "السيسي" لـ سيناء: "شيء عظيم.. ومش موجود في مكان تاني"
- "السيسي": الشعب المصري لا يفرط في أرضه.. وقادرون على حمايتها
- حكم عليه بـ 149 سنة بسجون الاحتلال.. من هو شيخ المجاهدين في سيناء؟
- حسن راتب: العملية الشاملة 2018 قضت على 90% من البنية التحتية للإرهاب بسيناء
- محافظ شمال سيناء: قطعنا شوطًا كبيرًا في التحدي بسيناء.. وجني الثمار في المرحلة المقبلة