عمر الصعيدي يطلق أغنيته الجديدة "سلم عليها" (فيديو)

أطلق النجم عمر الصعيدي أغنيته الجديدة "سلم عليها" كلمات والحان السيد حسني وتوزيع محمد القحوم، وتقول بداية الأغنية التي حققت مشاهدة ما يقارب 100 ألف خلال أسبوعين.

وعبر الصعيدي عن عشقه لهذا اللون من الغناء قائلا: " منذ زمن لم أطلق أعمال فنية مثل هذا اللون الموسيقي، وانا سعيد في نجاح العمل واتمنى ان تنال إعجاب جمهوري.

وعلى صعيد أخر أحيا النجم عمر الصعيدي حفل منتدى فلسطين في العاصمة البريطانية لندن وسط حضور جماهيري كبير، قدم من خلال معظم أعماله الفنية.