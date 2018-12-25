ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمر الصعيدي يطلق أغنيته الجديدة "سلم عليها" (فيديو)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:50 م
عمر الصعيدي يطلق أغنيته الجديدة سلم عليها (فيديو)
عمر الصعيدي
طباعة
Advertisements
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

أطلق النجم عمر الصعيدي أغنيته الجديدة "سلم عليها" كلمات والحان السيد حسني وتوزيع محمد القحوم، وتقول بداية الأغنية التي حققت مشاهدة ما يقارب 100 ألف خلال أسبوعين.

 

وعبر الصعيدي عن عشقه لهذا اللون من الغناء قائلا: " منذ زمن لم أطلق أعمال فنية مثل هذا اللون الموسيقي، وانا سعيد في نجاح العمل واتمنى ان تنال إعجاب جمهوري.

 

وعلى صعيد أخر أحيا النجم عمر الصعيدي حفل منتدى فلسطين في العاصمة البريطانية لندن  وسط حضور جماهيري كبير، قدم من خلال معظم أعماله الفنية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي