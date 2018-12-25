إغلاق نفق طريق الستين مع طريق الأمير محمد بن عدالعزيز بجدة
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:33 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق نفق تقاطع طريق الستين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، مؤقتًا.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الإغلاق يأتي بسبب خلل أدى لانكسار ماسورة مياه داخل النفق.
وتباشر الجهات المعنية الواقعة وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
Advertisements
المزيد عن: نفق طريق الستين جدة الأمير محمد بن عبد العزيز إغلاق
- "المرور" تنبِّه المتجهين للمطار وتعلن الطرق المُغلقة والبديلة بالعاصمة
- أمانة الرياض تنفذ أعمال تحسين ومعالجة لـ 7 مواقع حرجة مروريًا
- إمارة مكة: أمطار جدة كميتها 15 ملم.. وإغلاق أنفاق وطرق
- انقلاب شاحنة وقود فوق كوبري السنابل فى جدة
- جدة.. افتتاح نفق تقاطع طريق مكة القديم مع الأمير ماجد
- انقلاب شاحنة يتسبب في إغلاق 3 مسارات بطريق "مكة- جدة" السريع
- إغلاق جزئي لطريق "الطائف - الرياض"
- صدى- السعودية| فتح نفق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الملك عبدالله
- صدي - السعودية | "الوطني للعمليات" يحذر من وجود كثافة بالحركة المرورية بنفق الأمير منصور
- عاجل - السعودية| انحراف شاحنة يسبب كثافة مرورية بجسر المينا في جدة