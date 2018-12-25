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إغلاق نفق طريق الستين مع طريق الأمير محمد بن عدالعزيز بجدة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:33 م
إغلاق نفق طريق الستين مع طريق الأمير محمد بن عدالعزيز بجدة
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الفجر السعودي
 
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أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق نفق تقاطع طريق الستين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، مؤقتًا.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الإغلاق يأتي بسبب خلل أدى لانكسار ماسورة مياه داخل النفق.

وتباشر الجهات المعنية الواقعة وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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المزيد عن: نفق طريق الستين جدة الأمير محمد بن عبد العزيز إغلاق
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