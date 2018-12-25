إغلاق نفق طريق الستين مع طريق الأمير محمد بن عدالعزيز بجدة

أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق نفق تقاطع طريق الستين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، مؤقتًا.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الإغلاق يأتي بسبب خلل أدى لانكسار ماسورة مياه داخل النفق.

وتباشر الجهات المعنية الواقعة وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.