تعيين فاطمة هلالي أمينًا عامًا لجامعة دمياط



يذكر أن تم تعيين فاطمة عبد الغنى محمد أحمد هلالى فى وظيفة أمين كلية تجارة بدرجة مدير عام لمدة عام، وذلك طبقًا لقرار الدكتور على فتحى حمايل القائم بعمل رئيس جامعة دمياط السابق، رقم (563 ).



كما صُدر قرار الدكتور ممدوح محمد أحمد نعمه الله، القائم بعمل رئيس جامعة دمياط،رقم (1216)، بشأن تجديد تكليف فاطمة عبد الغني هلالي، كبير أخصائيين شئون إدارية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالإدارة العامة للجامعة، للقيام بأعباء وظيفة مدير عام تكنولوجيا الاتصالات المعلومات بالجامعة لحين شغل الوظيفة طبقًا للقانون رقم (81) لسنة 2016.





أصدر الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، قرار بتكليف فاطمة عبد الغني هلالى، أمين عام جامعة دمياط المساعد للشئون المالية،للقيام بمهام أمين عام الجامعة.