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تركيا تغلق 50 محطة إذاعية في إسطنبول

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:28 م
تركيا تغلق 50 محطة إذاعية في إسطنبول
تركيا
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وكالات
 
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أعلنت صحيفة "حرييت" التركية، بأن السلطات بصدد إغلاق 50 محطة إذاعية (راديو) من بين 130 محطة إذاعية تبث برامجها في إسطنبول، في بداية العام 2019.

 

ويأتي ذلك وفقا للائحة التنظيمية المتعلقة بالأسس والقواعد الخاصة بالإحالات والتراخيص الخاصة بالنشر التابعة للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، المنشورة في الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر الاثنين، بحسبما نشرته الصحيفة التركية.

 

وبحسب التعديلات الأخيرة، فمن المقرر أن تغلق 50 محطة إذاعية من بين 130 محطة إذاعية في إسطنبول بسبب محدودية الترددات الموجودة في برج تشامليجا الذي سيدخل الخدمة عام 2019.

 

يذكر أن أن تكاليف الحصول على تردد محطة إذاعية يحتاج 20 مليون ليرة تركية على الأقل، وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن برج تشامليجا في اسطنبول شبه جاهز، وتهدف السلطات التركية من خلاله لجمع أجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني في المدينة في بناء واحد، سعيا منها لإزالة التلوث البصري الناجم عن انتشار أبراج عديدة في قمة التلة.

 

ويبلغ ارتفاع البرج 365.5 أمتار، وهو أطول من برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

 

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