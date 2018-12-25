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افتتاح ملتقى "أطفال السينما المصرية" بفرقة المعهد العالى للموسيقى العربية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:24 م
افتتاح ملتقى أطفال السينما المصرية بفرقة المعهد العالى للموسيقى العربية
ملتقى "أطفال السينما المصرية"
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الفجر الفني
 
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تقدم فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية الفقرة الفنية في افتتاح ملتقى " أطفال السينما المصرية " غدا الأربعاء على مسرح الهناجر الساعة الثامنة، الذي تفتتحه معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وتنظمه جمعية " أبناء فناني مصر للثقافة والفنون " برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن.

فرقة " المعهد العالي للموسيقي العربية " يقودها المايسترو معتز متولي وبإشراف الأستاذ الدكتور أشرف هيكل عميد المعهد، وسيبدأ الحفل بمقطوعتين موسيقيتين من فيلم " سر طاقة الإخفاء " و" الحفيد " أداء الفرقة الموسيقية ثم اغنية " معانا ريال " أداء انجيلكا وروان ومارينا ثم اغنية " كروان الفن " أداء نادين العمروسي ومحمد سامي والاغنية الثالثة " شوف يا عزيزي " أداء الطفلة ملك واغنية " 100 سنة سينما " أداء المجموعة وصولو فتحي ونور أش أش.


يذكر أن ملتقي أطفال السينما المصرية سيكرم 13 نجما من نجوم السينما المصرية الذين ظهروا أطفالا، ومنهم النجمة بوسي التي قدمت أول أدوارها وعمرها 8 أعوام في مسلسل «جنة الأطفال»، لتتابع مشاركاتها في عدة أعمال خاصة بالأطفال منها "لوزة وبندق"، ومسرحيتا "الحذاء الأحمر" و"لوكاندة الفردوس"، وأفلام "الليالي الدافئة"، و"هذا الرجل أحبه"، و"نار في صدري".



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