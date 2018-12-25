عزمي مجاهد: السيسي أعاد حق السادات

قال عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا، إنه في اليوم الذي جلس فيه قتلة الرئيس أنور السادات في المقصورة الرئيسية في احتفالات أكتوبر كان قرار جيش مصر العظيم والمشير طنطاوي والرئيس السيسي بضرورة عدم استمرار هذه الجماعة الإرهابية في حكم مصر.





وأضاف "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي هو من اقتص وانتصر وثأر للرئيس أنور السادات في ثورة 30 يونيو 2013، مضيفا: "شال كفنه على يده واتصدى لأكبر عدو في تاريخ مصر".





وواصل: "ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من شرورهم وبيع البلد، والله كانوا بيبعوا البلد والجيش المصري تصدى لهذه المحاولات الإجرامية".





وتحل اليوم، الموافق 25 ديسمبر، الذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة ذكرى مئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن سيرة السادات ملهمة للجميع، وأنه شخص تفانى حتى آخر قطرة من دمه لخدمة وطنه.

وقال "السيسي"، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من أشجع وأخلص أبناء مصر، رجل تجسدت فيه حكم شعب مصر وامتلك شجاعة القرار ورؤية المستقبل، فاستحق تقديرًا خالدًا من شعبه ووطنه بل ومن جميع شعوب العالم.

وأضاف أن الرئيس الأسبق بطل مصري الذي تظل سيرته ملهمة لنا وللأجيال المقبلة من بعدنا، "لقد اتخذ السادات قرار حرب أكتوبر المجيدة في ظل ظروف صعبة، وتحت ضغوط هائلة لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيط، والإعداد والترتيب، سياسيًا من خلال عبقرية مشهود لها، وعسكريًا من خلال كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة العظيمة، فكان الانتصار الذي أعاد لمصر والأمة العربية بأسرها الكرامة والشرف، وأكد مدى قوة وصلابة هذا الشعب العظيم".

وتابع: "ولأن الحرب لم تكن أبدًا هدفًا في حد ذاته، ولأن شعب مصر صاحب الحضارة الأعرق في التاريخ، يعلم معنى السلام والأمان ويقدرهما، فقد مهدت حرب أكتوبر الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث، ويتجه نحو السلام، ليضع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم أمام مسئولياتها التاريخية، ويظل السادات خالدًا في وجدان شعبه وشعوب العالم".