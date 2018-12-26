"الضرائب" تناشد الممولين بسرعة تقديم الإقرارات للاستفادة من فترة الإعفاء

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قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك نوعين من الإقرارات الضريبية، إقرارات ضريبة الدخل، وإقرارات ضريبة القيمة المُضافة، لافتًا إلى أن إقرارات ضريبة الدخل صدر قرار وزاري في مايو الماضي، وشركات الأشخاص الاعتبارية من شركات الاموال التى انتهت الفترة الضريبية لهم في شهر يونيو، تقدموا بإقراراتهم إلكترونيًا في أكتوبر الماضي، بينما الأشخاص الاعتبارية في شركات الأموال التى تنتهي الفترة الضريبية لهم في 31 ديسمبر الجاري سيتقدموا بإقرارتهم الضريبية اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية إبريل أصبح إلزامي لهم تقديمها إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة.



وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن قانون التجاوز عن غرامات تأخير الضرائب رقم 174 لسنة 2018، أعطى للممول الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على 3 شرائح، المرحلة الأولى التى انتهت في 12 نوفمبر الماضي، وكانت تعطي إعفاء 90% من مقابل التأخير، والمرحلة الثانية التى سوف تنتهي يوم 27 ديسمبر الجاري، تعطي إعفاء 70 % من إجمالي مقابل التأخير المستحق عليه بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة، بينما المرحلة الثالثة تعطي إعفاء 50% من مقابل التأخير.



ولفت إلى أن الإستجابة للشريحة الاولى كانت إيجابية، وتم تحصيل 6.3 مليار جنيه، وتم التجاوز عن 6.2 مليار جنيه كغرامات تأخير لصالح الممولين، تشجيعًا للاستثمار والمستثمرين، وهذا هو الهدف الرئيسي من إصدار قانون التجاوز.



وناشد الممولين بسرعة تقديم الإقرارت الضريبة خلال يومين قبل انتهاء المرحلة الثانية للإستفادة من قيمة إعفاء أعلى تبلغ 70%، مشيرًا إلى أن الخميس القادم ستعمل مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها حتى الساعة التاسعة مساءًا.

