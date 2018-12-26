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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/12/2018 في الأردن

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/12/2018 في الأردن
الصلاة في الأردن - أرشيفية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/12/2018 في الأردن، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها.

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