حقيقة تجسيد غادة عادل لشخصية زهرة العلا في مسلسل تليفزيوني

في عيد ميلا الفنانة غادة عادل الـ 44، قدمت عددا من الأعمال الدراما منها "عفاريت عدلى علام، الميزان، العهد، سرايا عابدين، مكان فى القصر، فرح العمدة، سر علنى، قلب ميت، المصراوية، مبروك جالك قلق، وجه القمر وزيزينيا".

وتداول البعض أن "عادل" قد تقدم عملا عن حياة الفنانة زهرة العلا، تنفيذا لوصيتها إذ كشفت المخرجة منال الصيفى ابنة الفنانة زهرة العلا فى تصريحات تليفزيونية سابقة أنَّ والدتها سجلت فى أواخر أيامها مذكراتها بصوتها، وأوصت فيها الأخيرة بأنَّ تجسد الفنانة غادة عادل شخصيتها، حال القيام بعمل فنى يجسد مسيرة حياتها الفنية، لوجود شبه كبير بينهما، فهل تفى غادة عادل بوصية الفنانة الراحلة؟