أخبار الملاعب العربية اليوم الثلاثاء 25-12-2018





شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول إغلاق ملعب الدفاع الجديدي نظرا لعمل بعض الإصلاحات على أن تنتهي وتصبح قادرة على استضافة المباريات في يناير القادم، وغياب تاوامبا عن مباراة فريقه امام الهلال، ويسعى الأهلي السعودي في الحصول على خدمات التشيلي بايزا.





*التعاون يخسر خدمات تاوامبا أمام الهلال





يغيب ليندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون عن مباراة الهلال القادمة في بطولة الدوري السعودي بسبب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الرائد.





وسيفتقد التعاون بجانب الكاميروني لاعبه مدالله العليان، بعد طرده بالبطاقة الحمراء لنيله البطاقة الصفراء الثانية، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الرائد.





وسيلتقي التعاون مع الهلال يوم الأحد المقبل ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.





*إغلاق ملعب الدفاع الجديدي في الدوري المغربي





تقرر دخول ملعب العبدي الخاص بالدفاع الجديدي إلى قائمة الملاعب المغربية التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة من أجل أن تخضع للإصلاح والصيانة لعدة أسابيع.





وتشمل أعمال الصيانة كل من أرضية الملعب وبعض المرافق، ومن المنتظر أن يكون الملعب جاهزًا لاستضافة المباريات في شهر يناير 2019.





وسبق لملعب العبدي أن خضع لإصلاحات جذرية في وقت سابق، وأصبح في حالة جيدة.





يذكر أن مجموعة من الملاعب تشهد إصلاحات في الفترة الحالية، واضطرت أنديتها لاستقبال المباريات على ملاعب أخرى مثل الوداد والرجاء وشباب الحسيمة ومولودية وجدة.





*لجنة المسابقات تنقل مباراة الشباب والساحل





قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الشباب والساحل ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى ملعب نادي الشباب.





وجاء قرار لجنة المسابقات بنقل مباراة الشباب والساحل إلى نادي الشباب في كأس خادم الحرمين بسبب ظروف الصيانة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.





وكان هناك اجتماعاً تنسيقياً بين وكالة الشؤون الفنية في هيئة الرياضة، ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة تم خلاله مناقشة توقف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بسبب إقامة السوبر الإيطالي، في 16 يناير المقبل.





وأوقعت قرعة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين نادي الشباب في مواجهة قوية ضد الساحل، وستكون المباراة الأول يوم الأربعاء والموافق 2 يناير.





*الأهلي يقدم عرضاً قوياً لضم بايزا





أعلنت تقارير صحفية تشيلية، عن رغبة إدارة الأهلي السعودي في الحصول على خدمات كلاوديو بايزا في الانتقالات الشتوية القادمة.





وأكدت التقارير ذاتها أن إدارة الفريق برئاسة ماجد النفيعي، خصصت 4 ملايين دولار للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.





ويلعب كلاوديو بايزا حاليا في صفوف كولو كولو التشيلي في مركز الدفاع سجل هدف واحد خلال 20 مباراة خاضهم مع الفريق في الموسم الحالي.





ويحتل الأهلي بقيادة الأرجنتيني بابلو جويدي، المركز الخامس بجدول الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة.





* ملعب مكتوم بن راشد يحتضن 5 مباريات في كأس أسيا





يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس أمم آسيا 2019 والمقرر إقامتها في دولة الإمارات بمواجهة كوريا الشمالية على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم‎.





ويقع الملعب في مدينة دبي الإماراتية، وهو الاستاد المخصص لاستضافة مباريات فريق شباب الأهلي دبي في المباريات المحلية والقارية، ويتسع لاستقبال 12 ألف متفرج.





ويستضيف ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم ‎5 مباريات خلال النسخة المقبلة من كأس آسيا، منها 4 في دور المجموعات ومباراة خامسة في الدور ثمن النهائي.





وتقام على الملعب مواجهات كل من السعودية وكوريا الشمالية، وفلسطين مع أستراليا، وأوزبسكتان مع تركمانستان، والفلبين ضد قرغيزستان، بالإضافة إلى لقاء في دور الـ 16.



