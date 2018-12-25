أسعار الذهب الأن في محلات المجوهرات والصاغة اليوم الثلاثاء 25/12/2018

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25-12-2018، بعد الارتفاع الأخير الذى جاء ذلك بالتزامن مع صعود سعر الذهب عالميا وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع اسعار الذهب خلال تعاملات الايام المقبلة خاصة مع استمرار الارتفاع في السوق العالمي وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم 25-12-2018





سعر الذهب عيار 18 نحو 544 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 635 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم نحو 726 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5080 جنيه





أسعار الذهب في العالم





ارتفعت أسعار الذهب عالميًا عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر، بعد أن ربح نحو 14 دولاراً مع خسائر أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي.





وينهي سوق الذهب جلسة اليوم ساعة قبل موعد التسوية الرسمي استعداداً لعطلة الكريسماس غداً الثلاثاء، كما تعلق البورصة الأمريكية في وقت مبكر كذلك اليوم.





خسائر الاسهم العالمية

واستفاد الذهب من الخسائر الحادة في سوق الأسهم العالمية مع تهاوي "داو جونز" بنحو 650 نقطة خلال تعاملات اليوم إلى جانب ضعف الورقة الخضراء.





كما تلقى المعدن الدعم من اشتعال هجوم الرئيس دونالد ترامب على الفيدرالي مجدداً في نغمة تكررت كثيراً خلال الآونى الأخيرة متهماً إياه بأنه المشكلة الوحيدة أمام اقتصاد الولايات المتحدة.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.1% أو ما يعادل 13.70 دولار ليغلق عند 1271.80 دولار للأوقية.





سعر الذهب بدون مصنعية

يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.



