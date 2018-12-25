عاجل.. مصادر مطلعة تؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الطالب محمد أشرف
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:43 م
أمنية فوزي
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أكدت مصادر مطلعة، على تنفيذ توجيهات السيسي والبدء في نقل الطالب محمد أشرف لمستشفى وادي النيل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع "السيسي"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء،: "وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف لأحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية له".
ووجهت والدة الطالب محمد أشرف، أحد مصابي حادث سقوط جدار مدرسة منارة الشرق بالمرج، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لانقاذ نجلها المصاب بزيف داخلي وخارجى في المخ والبطن الى جانب كسر في مشط رجله.
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