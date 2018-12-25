عاجل.. مصادر مطلعة تؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الطالب محمد أشرف

أكدت مصادر مطلعة، على تنفيذ توجيهات السيسي والبدء في نقل الطالب محمد أشرف لمستشفى وادي النيل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".





وتابع "السيسي"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء،: "وجهت الأجهزة المعنية بنقل ابني محمد أشرف لأحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية له".



