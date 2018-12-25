ننفرد بتفاصيل الكتاب الدوري الخاص بتوزيع "التابلت" على طلاب الثانوية العامة (صور)

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا يحمل رقم ١٤ بتاريخ ٢٥ ديسمبر لعام ٢٠١٨، يوضح من خلاله آليات توزيع التابلت على الطلاب، ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم هذا الكتاب علي جميع الإدارات التعليمية.

وتنفرد "الفجر" بتفاصيل الكتاب الدوري لتوزيع التابلت.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال إن نقل الأفكار للتنفيذ على أرض الواقع شىء صعب جدًا، وإن الوزارة منذ سنتين تُحضّر لمحتوى رقمى مراجع من أماكن دولية ويُمثل فى بنك المعرفة، لافتًا إلى أنه خلال أيام سيتم وضع منصة لإدارة نظام التعليم الإلكترونى فى نظام التعليم الجديد.





وأضاف «شوقى»، خلال إطلاق تقرير البنك الدولى، مؤشر التعليم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشهر الماضي، أن تقرير البنك الدولى عن التعليم مهم جدًا على مستوى الشرق الأوسط، لأنه من المؤسسات الكبرى، رغم أنه يتم الخلط بينه وبين صندوق النقد الدولى، حيث يضم الأول مجموعة من الخبراء تتم الاستعانة بهم، مستدركًا: «إطلاق البنك تقرير التعليم شىء مهم، لأن مصر تشهد تدشين نظام تعليمى كبير يعتمد على بناء الإنسان المصرى كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، واكتشفنا أن التغيير فى عقول الناس أصعب من تغيير المناهج، وإصلاح التعليم مشروع دولة ومجتمع، ويجب الانتقال من فكرة الشهادات المترسخة لدى عقول أولياء الأمور والطلاب إلى المهارات».





وأوضح «شوقى» أنه تم تدريب المُعلمين على برنامج «المعلمون أولًا»، قبل إطلاق مشروع التعليم الجديد الذى اعتمدت فكرته فى إبريل 2016، وهناك مليونا ونصف المليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد، منوهًا بأن هناك نقلة كبيرة تحدث بالتعليم، وذلك بحسب المؤشرات الأولية التى تعبر عن ذلك، وأن بعض المشكلات مثل الكثافات وغيرها سيتم حلّها بمساعدة الوزارة.





وأشار إلى أنه بعد أيام قليلة سيتم توزيع موجات من التابلت على الطلاب والمُعلمين خلال أيام، بعدما تم توصيله بمخرجات التعلّم الحديثة، وفى ظل ذلك تم تدعيم 2530 مدرسة بشبكات الاتصال، مردفًا: «متفائلون بكل ما هو قادم.. هناك مطبات تقابلنا ويتم تلاشيها، كما أن الوزارة تبنى نظام تعليم فنى جديدا، وسيكون 2019 عام التعليم الفنى».





من جانبها، أكدت رئيس قطاع الممارسات العالمية بالتعليم فى الشرق الأوسط بالبنك الدولى، صفاء كوجارى، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، وبالفعل تم تزويد عدد المدارس وهناك تغيير ملحوظ، لافتة إلى الخطوات التى اتخذها وزير التربية والتعليم الحالى، من الإصلاحات التى تمت للنهوض بالتعليم منذ 18 عامًا.





ورأت «كوجارى» أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات سياسية وصراعات ومُشردين وتحديات اقتصادية، ورغم ذلك كانت هناك تطورات تكنولوجية هائلة، فى ظل تأثير السوشيال ميديا الكبير حول العالم، وهو ما يُظهر قدرات الشباب فيى استخدام التكنولوجبا، متابعة: «الشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصلون على فرص التعلم أكثر من آبائهم، ولكن فرص الدخل تكون ضعيفة مقارنة بمستويات التعليم، وهناك معضلة أخرى، وهى أنه رغم تفوق الفتيات على البنين فى الدراسة إلّا أنهن يتأخرن فى سوق العمل».



