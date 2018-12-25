ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:38 م
الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements


ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاع الجوي السوري اعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الليلة دون المزيد من التفاصيل.

 

وكان مصدر عسكري سوري قد أكد الشهر الماضي أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدد من الأهداف الجوية المعادية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق.

 

وقال المصدر إن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت عددا من الأهداف فيما يجري في هذه الأثناء التعامل مع أهداف أخرى في الأجواء.

Advertisements
المزيد عن: صواريخ سوريا الدفاع الجوي السوري اعتراض صواريخ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
2
x
17:00
1
التعاون