الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق





ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاع الجوي السوري اعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر عسكري سوري قد أكد الشهر الماضي أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدد من الأهداف الجوية المعادية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق.

وقال المصدر إن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت عددا من الأهداف فيما يجري في هذه الأثناء التعامل مع أهداف أخرى في الأجواء.