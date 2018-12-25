الأهلي يطرح تذاكر مباراة الداخلية للجماهير

قررت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من؛ خالد الدرندلي أمين الصندوق، وابراهيم الكفراوي عضو المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، طرح الكمية المخصصة من التذاكر للنادي الأهلي في مباراة الداخلية "500 تذكرة" لجماهير الأهلي عبر نظام الحجز الإلكتروني اعتبارا من مساء اليوم، الثلاثاء.









وتبلغ قيمة التذكرة 50 جنيهاً وفقاً للسعر الذي حدده مسئولو نادي الداخلية بصفته صاحب المباراة التي تقام يوم السبت المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس في بطولة الدوري العام.



