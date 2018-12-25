أمير طعيمة بعد أغنية "كوبرا": مؤكد أن أغاني محمد رمضان أفضل ودمها أخف
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:30 م
يارا أحمد
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كشف الشاعر أمير طعيمة، عن رأيه في فيديو كليب "كوبرا" للفنانة بشري، وبالرغم من معرفة الجميع برأي امير طعيمة في محمد رمضان الا انه هذه المرة قام بإنصافه والتأكيد ان كليبات محمد رمضان دمها أخف من كليب بشري والتي تعتبر رد علي محمد رمضان.
وكتب طعيمة، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو اضطرينا نقارن بين أغاني محمد رمضان و أغنية بشرى اللي بتهاجم فيها رمضان، فمن المؤكد ان اغاني محمد رمضان افضل و دمها أخف و معمولة بشكل احسن و لايق عليه مع تحفظي علي التعالي اللي فيها، هو بس السؤال لبشرى: ايه الهدف من الاغنية العجيبة دي بجد مش فاهم ؟".
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