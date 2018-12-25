أمير طعيمة بعد أغنية "كوبرا": مؤكد أن أغاني محمد رمضان أفضل ودمها أخف

كشف الشاعر أمير طعيمة، عن رأيه في فيديو كليب "كوبرا" للفنانة بشري، وبالرغم من معرفة الجميع برأي امير طعيمة في محمد رمضان الا انه هذه المرة قام بإنصافه والتأكيد ان كليبات محمد رمضان دمها أخف من كليب بشري والتي تعتبر رد علي محمد رمضان.



