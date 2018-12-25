الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالهرم
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:31 م
إيمان عبد العاطي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بغرفة الريسبشن بشقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق بغرفة الريسبشن بشقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.
وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
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