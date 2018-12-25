أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 25-12-2018

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الساخنة التي كان أبرزها ما أكد مصدر موثوق بالنادي الأبيض أن تركي آل الشيخ وراء سفر الزمالك إلى تشاد على طائرة خاصة ، وغيرها من الأحداث الأخرى.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء على النحو التالي:





* مصدر.. تركي آل الشيخ وراء سفر الزمالك إلى تشاد على طائرة خاصة

كشف مصدر بنادي الزمالك عن أن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض إلى تشاد مؤخرا لخوض مباراة إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية لم يتحمل النادي مصاريفها.





وأكد المصدر أن تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية هو الذي تحمل مصاريف سفر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة لخوض لقاء القطن التشادي.





وأكد المصدر أن الرحلة تكلفت 60 ألف دولار نظير السفر بطائرة خاصة، وخسر الزمالك لقاء الإياب بهدفين وتأهل لدور الـ32 المكرر بعدما فاز من قبل بسباعية في لقاء الذهاب.









*عاجل.. جروس يصدم نجم الزمالك السابق

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، رفض فكرة عودة عمر جابر، لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ورفض جروس عودة "جابر" لعدم الحاجة لجهوده فى ظل وجود عدة لاعبين فى مركز الظهير الأيمن هم حازم إمام، وحمدى النقاز، ومحمد يوسف كماتشو، بجانب وجود أكثر من لاعب فى وسط الملعب على رأسهم طارق حامد، ومحمد حسن، وفرجانى ساسى، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود دونجا.









*أحمد رفعت يستقر على الرحيل عن الزمالك

استقر أحمد رفعت لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الرحيل لأحد اندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وعقد رفعت جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الايام الماضية، لحسم موقفه النهائي قبل بدأ فترة القيد الشتوية، حيث توصل لاتفاق نهائي على الرحيل من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.



