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كامل الوزير عن جدوى أنفاق قناة السويس: ضرورية ولها أهمية أمنية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:27 م
كامل الوزير عن جدوى أنفاق قناة السويس: ضرورية ولها أهمية أمنية
اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنهم لاحظوا وجود تكدس مروري كبير على المعديات أثناء حفر أنفاق قناة السويس، وخاصة فترة الصيف.

وأشار "الوزير"، خلال لقاء مع قناة مصر الأولى، إلى أن هناك خطة كبير لتنمية سيناء من خلال إنشاء المشروعات، وهو ما يستلزم وجود شبكة طرق، موضحًا أنه في ظل وجود أعمال عاجلة لابد من الانتهاء منها في 30 يونيو 2020، كان يجب البدء فورا في تنفيذ أنفاق بورسعيد والإسماعيلية.

ولفت إلى أنهم اختاروا أماكن الأنفاق بدقة شديدة حتى تخدم حركة النقل والتجارة، مؤكدا أن أنفاق قناة السويس لها جدوى اقتصادية كبيرة، وتنفيذها كان ضروريا، كما أن الأنفاق لها جدوى أمنية حيث أنها تربط سيناء بالوطن الأم مصر.

وأوضح أن أنفاق بورسعيد تربط الطريق الدولي الساحلي القادم من مطروح عبورا بالسلوم والإسكندرية ودمياط وبورسعيد بشرق القناة وطريق القنطرة العريش رفح.
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