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"الزكاة" تعلن إعفاء 3 مكاسب من ضريبة الدخل.. وتحدد الشروط

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:17 م
الزكاة تعلن إعفاء 3 مكاسب من ضريبة الدخل.. وتحدد الشروط
الهيئة العامة للزكاة والدخل
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الفجر السعودي
 
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن 3 مكاسب تُعفى من ضريبة الدخل، وهي تتمثل في المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من أوراق مالية متداولة في سوق داخل المملكة أو خارجها، بشرط أن تكون متداولة في السوق المالية في المملكة.

إضافة إلى الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط، وكذلك يُعفى من الضريبة التوزيعات النقدية أو العينية المستحقة من الاستثمار في شركة الأموال المقيمة، إذا تحققت فيها الشروط التالية: (ألا تقل نسبة المساهمة في رأسمال الشركة المستثمر فيها عن 10%، ألا تقل مدة ملكية الحد الأدنى لنسبة المساهمة في الشركة المستثمر فيها سنة واحدة).


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