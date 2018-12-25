وزير التعليم: "لو أخدنا إجازة أسبوع من السوشيال ميديا حالنا هيتغير"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن لديه 7 مستشارين لا يتقاضون مليمًا واحدًا من الوزارة، وأي حديث خلاف ذلك مجرد شائعات.





وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن وسائل التواصل الاجتماعي سبب رئيسي في انتشار الشائعات، معقبًا: "لو أخدنا إجازة أسبوع من السوشيال ميديا، حالنا هيتغير".





ولفت إلى أن بناء شخصية الطفل وزيادة مداركه تكون قبل أن يتعلم الطفل الكلام متابعًا: "بناء الشخصية أوسع من فكرة منهج وامتحان، دي حاجة بتبدأ من لحظة الحمل".





وأوضح أن اللغة العربية أصبحت ركيكة، ولا يوجد اهتمام بها مثل السابق، معقبًا: "لما طلعت كلمة يطنش، والدي اعتبارها عيب".



