السيطرة على حريق مزرعة فاكهة وإصابة 10 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

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شهدت محافظة البحيرة، نشوب حريق بمزرعة فاكهة بمركز كفرالدوار، وتم السيطرة علي الحريق دون إصابات، بينما أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الخدمات بوادي النطرون، كما أصيب 3 أشخاص آخرون في مشاجرتين بمركزي شبراخيت وكفرالدوار.



كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة تلقي إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار بنشوب حريق بإحدى مزارع الفاكهة، وبالانتقال والفحص تبين اندلاع حريق بإحدى المزارع بقرية كفر بولين وتم إخماد الحريق دون حدوث إصابات.



كما أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسد إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بوادي النطرون أمام الكيلو 119 بالطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقى العلاج.



وفي سياق متصل، تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بوصول كل من "على ع.ا" 22 عاما – عامل، ووالدته "رضا ح.خ" 51 عاما - ربة منزل، مصابان بجروح وسحجات مقيمان بقرية فرنوي.



بسؤالهما اتهما كل من "مبروك ع.خ" 42 عاما، و"محمد ش.خ" 22 عاما، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، لخلافات بسبب الجيرة، وبسؤال المشكو في حقهما، أنكرا ما نسب إليهما واتهما المبلغان بالتعدي عليهما بالسب.



كما تلقي مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "أحمد م.ج" 22 عاما - مقيم بقرية الشعيرة الكبرى، مصاب بجروح بالرأس والرقبة، وبسؤاله اتهم كل من "أحمد م.ا" 29 عاما - سائق توك توك، وشقيقه "إبراهيم" 23 عاما – سائق، ومقيمان بقرية الأربع عزب، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليه، لحدوث مشادة بينهم بسبب اصطدام الدراجة البخارية "توك توك" قيادة الأول به حال سيره بأحد شوارع القرية محل إقامته.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان المذكوران وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة واتهما المذكور وآخرين بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما عبارة كدمات وسحجات لذات السبب المشار إليه، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.