سليمان وهدان: دور الانعقاد الرابع عام حصاد لثمرة القوانين التي زرعها البرلمان

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع عام حصاد لثمرة القوانين التي زرعها البرلمان.





وتابع "وهدان"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء،: "لا نرتشي ولا نصاحب الحكومة".





وأضاف أنهم يقومون بتهيئة البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، متابعًا: "نشرع قوانين للتخفيف من أعباء المواطنين".



