هشام جمال يتعاقد مع الطفل الكفيف عبد الرحمن عادل
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:01 م
الفجر الفني
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قرر المنتج الشاب هشام جمال التعاقد مع الطفل الكفيف عبدالرحمن عادل لإنتاج أولي أغنياته بعد نجاح أغنيته نفس الحروف مع دنيا سمير غانم.
وكان عبدالرحمن قد غني الأغنية أول أمس في الاحتفالية الخاصه باليوم العالمي لذوي الإعاقة وهي من كلمات محمد ابراهيم وهشام سليمان والحان هشام جمال وتوزيع مادي وتاتي خطوه هشام في انتاج أولي اغنيات عبدالرحمن تشجيعا له ومشاركه في الدور الذي تهدف اليه الدوله في الاهتمام بذوي الإعاقة واكتشاف الموهوبين منهم في المجالات الفنية.
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