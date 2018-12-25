مستقبل وطن يكرم الطلاب المتفوقين رياضيًا بتعليم الشرقية (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بالشرقية اليوم الثلاثاء حفل تكريم للطلاب المتفوقين رياضيًا التابعين لإدارات شرق وغرب التعليمية، وذلك بالمسرح الخاص بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، بحضور النائب البرلماني خالد العراقي، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالشرقية، ومجموعة من أولياء الأمور.





وقال الدكتور محمد سليم الأمين العام لمستقبل وطن بالشرقية في بيان له: "ان الحزب يدعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، ولاسيما المتفوقين بكافة المجالات ومنها الرياضية، مؤكدًا ان أبواب الحزب مفتوحة أمام اصحاب الفكر والمتميزين علميًا وثقافيًا.





كما تم تكريم الأستاذ جمال غريب مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية، وعدد من المهتمين بالعملية التعليمية بالشرقية، خلال حفل شارك فيه الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقين بالمحافظة، بتقديم عدد من الاغاني الوطنية، بوجود عدد من اهالي الطلاب المتفوقين بالمجال الرياضي، الذين عبروا عن سعادتهم بأن هناك ن يسلط الضوء علي إنجازات أبنائهم التي اشعرتهم بالفخر.



