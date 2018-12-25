رئيس "التضامن" بالبرلمان: أوافق على بث الجلسات على الهواء "ماعندناش حاجة نخبيها"

قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إنه لا توجد جلسة من جلسات البرلمان ليست مسجلة، أو لم يحضر فيها الإعلام.





وأشار "القصبي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشهد البرلماني في بدايته كان يحتاج إلى مزيد من الترتيب، بالإضافة إلى ضرورة أن يكتسب النواب خبرة، ومن ثم كان صعب بث الجلسات.



