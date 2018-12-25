رئيس "التضامن" بالبرلمان: أوافق على بث الجلسات على الهواء "ماعندناش حاجة نخبيها"
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:03 م
هدى عبدالرازق
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قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إنه لا توجد جلسة من جلسات البرلمان ليست مسجلة، أو لم يحضر فيها الإعلام.
وأشار "القصبي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشهد البرلماني في بدايته كان يحتاج إلى مزيد من الترتيب، بالإضافة إلى ضرورة أن يكتسب النواب خبرة، ومن ثم كان صعب بث الجلسات.
وأضاف أن الوضع داخل البرلمان اختلف الآن، منوها بأنه يؤيد بث الجلسات الآن على الهواء، معقبا: "معندناش حاجة نخبيها"، حيث كل ما يحدث داخل البرلمان يذاع إعلاميا.
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