سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان وناينجولان خارجها

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان لمواجهة فريق نابولي يوم غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري.





نشر موقع الكالتشيو ميركاتو قائمة إنتر ميلان وجاءت كالتالي:





حراسة المرمي: هاندانوفيتش ، بادلي ، بيرني





خط الدفاع: فيرساليكو، دي فريج، رونكاليا، أسامواه، دالبرت، دي امبرزيو، سكرينار





خط الوسط: جاليارديني، فيتشينو، ماريو، بورخا فاليرو، بيرسيتش، برزوفيتش





خط الهجوم: إيكاردي، كيتا بالدي، كاندريفا، بوليتانو، مارتينيز