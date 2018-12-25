سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان وناينجولان خارجها
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:21 م
الفجر الرياضي
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أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان لمواجهة فريق نابولي يوم غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري.
نشر موقع
الكالتشيو ميركاتو قائمة إنتر ميلان وجاءت كالتالي:
حراسة المرمي:
هاندانوفيتش ، بادلي ، بيرني
خط الدفاع:
فيرساليكو، دي فريج، رونكاليا، أسامواه، دالبرت، دي امبرزيو، سكرينار
خط الوسط:
جاليارديني، فيتشينو، ماريو، بورخا فاليرو، بيرسيتش، برزوفيتش
خط الهجوم: إيكاردي، كيتا بالدي، كاندريفا، بوليتانو، مارتينيز
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