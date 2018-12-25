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سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان وناينجولان خارجها

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:21 م
سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان وناينجولان خارجها
سباليتي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان لمواجهة فريق نابولي يوم غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري.


نشر موقع الكالتشيو ميركاتو قائمة إنتر ميلان وجاءت كالتالي:


حراسة المرمي: هاندانوفيتش ، بادلي ، بيرني


خط الدفاع: فيرساليكو، دي فريج، رونكاليا، أسامواه، دالبرت، دي امبرزيو، سكرينار


خط الوسط: جاليارديني، فيتشينو، ماريو، بورخا فاليرو، بيرسيتش، برزوفيتش


خط الهجوم: إيكاردي، كيتا بالدي، كاندريفا، بوليتانو، مارتينيز

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