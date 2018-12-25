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إيناس عبدالدايم تفتتح ملتقى "أطفال السينما" وتكرم نجوم الفن بالهناجر.. غداً

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:18 م
إيناس عبدالدايم تفتتح ملتقى أطفال السينما وتكرم نجوم الفن بالهناجر.. غداً
إيناس عبدالدايم
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سارة إبراهيم
 
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تفتتح وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالتعاون مع جمعية أبناء فناني مصر ، ملتقى أطفال السينما المصرية "دورة الفنانة فيروز"، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر، مساء غداً الأربعاء، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يحضر الحفل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ونقيب الممثلين الفنان د.أشرف زكي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة مديحة حمدي، ونخبة من نجوم الفن، وتقدم الحفل الفنان ريم أحمد، ويشهد فقرة غنائية من تقديم المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

ويشهد الحفل تكريم الفنانة بوسى، اسم الفنانة الراحلة سهير فخري، الراحل ممدوح عبد العليم، الراحل ماهر عصام، و الفنانين الذين عملو بالمجال ثم توقفوا عن التمثيل، ومنهم نبيل الزقزوقي، نادية الشناوي، أحمد فرحات، إيناس عبد الله، دينا عبد الله ،هالة أنور ، ومحمد عبد الواحد.
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