إيناس عبدالدايم تفتتح ملتقى "أطفال السينما" وتكرم نجوم الفن بالهناجر.. غداً

تفتتح وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالتعاون مع جمعية أبناء فناني مصر ، ملتقى أطفال السينما المصرية "دورة الفنانة فيروز"، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر، مساء غداً الأربعاء، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تفتتح وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالتعاون مع جمعية أبناء فناني مصر ، ملتقى أطفال السينما المصرية "دورة الفنانة فيروز"، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر، مساء غداً الأربعاء، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يحضر الحفل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ونقيب الممثلين الفنان د.أشرف زكي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة مديحة حمدي، ونخبة من نجوم الفن، وتقدم الحفل الفنان ريم أحمد، ويشهد فقرة غنائية من تقديم المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

يحضر الحفل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ونقيب الممثلين الفنان د.أشرف زكي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة مديحة حمدي، ونخبة من نجوم الفن، وتقدم الحفل الفنان ريم أحمد، ويشهد فقرة غنائية من تقديم المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.