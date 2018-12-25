عاجل.. صفقة جديدة تضيع على الأهلي
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:16 م
عمرو مصطفى
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قام الدولى المصرى سام مرسى، لاعب ويجان أتلتيك الإنجليزى، بتجديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي لمدة عامين إضافيين لينتهي في 2021، ليغلق الباب في وجه النادي الأهلي الذي كان يرغب في الحصول على خدماته في يناير المقبل.
وفتح الأهلى مفاوضات مع اللاعب ووالده خلال الأيام الماضية لإقناعه بالانضمام للفريق الأحمر لتدعيم وسط الملعب، قبل أن يقابل العرض بالرفض من جانب اللاعب الذى تمسك بالإقامة فى إنجلترا والتواجد مع ويجان، ثم أعلن تجديد تعاقده مع ويجان اليوم لمدة عامين لينهي فكرة عودته لمصر.
ويقدم سام مرسي عروضًا قوية رفقة فريقه ويجان أتليتك مما دفع الفريق الإنجليزي للتمسك به وتجديد عقده لمدة عامين، كما يتواجد اللاعب ضمن صفوف منتخب مصر رفقة المكسيكي أجيري.
رامي ربيعة يصدم الأهلي
تمسك رامى ربيعة، مدافع الأهلى، بالاستمرار مع الفريق ورفض فكرة إعارته لأحد أندية الدورى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع "ربيعة" لمحاولة إقناع بالموافقة على الإعارة، من أجل اكتساب حساسية المباريات بالمشاركة مع أحد أندية الدوري الممتاز في ظل ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، إلي أن اللاعب رفض الفكرة تمامًا وتمسك بالاستمرار مع الأهلي.
ويرغب الأهلي في اعارة "ربيعة" بعد اقترابه من حسم صفقة محمود مرعى، مدافع وادى دجلة، بجانب المفاوضات الدائرة حاليا مع السورى أحمد الصالح، إلا أن ربيعة تمسك بالبقاء مع الأهلى وإثبات وجوده بعد شفائه من الإصابة.
ويسعي النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب المشاكل التي يعاني منها دفاع الفريق في الفترة الأخيرة.
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