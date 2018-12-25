عاجل.. صفقة جديدة تضيع على الأهلي





قام الدولى المصرى سام مرسى، لاعب ويجان أتلتيك الإنجليزى، بتجديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي لمدة عامين إضافيين لينتهي في 2021، ليغلق الباب في وجه النادي الأهلي الذي كان يرغب في الحصول على خدماته في يناير المقبل.





وفتح الأهلى مفاوضات مع اللاعب ووالده خلال الأيام الماضية لإقناعه بالانضمام للفريق الأحمر لتدعيم وسط الملعب، قبل أن يقابل العرض بالرفض من جانب اللاعب الذى تمسك بالإقامة فى إنجلترا والتواجد مع ويجان، ثم أعلن تجديد تعاقده مع ويجان اليوم لمدة عامين لينهي فكرة عودته لمصر.





ويقدم سام مرسي عروضًا قوية رفقة فريقه ويجان أتليتك مما دفع الفريق الإنجليزي للتمسك به وتجديد عقده لمدة عامين، كما يتواجد اللاعب ضمن صفوف منتخب مصر رفقة المكسيكي أجيري.





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