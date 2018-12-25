التحالف الدولي يعلن شن غارات على مواقع لداعش بسوريا

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي تقوده الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنه شن ضربات جوية الأسبوع الماضي في سوريا أدت إلى تدمير منشآت يستخدمها التنظيم، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق الأهداف من الحرب على داعش، وقراره بسحب القوات الأمريكية.

وقال التحالف إنه شن هجماته بين 16 و 22 ديسمبر، وشملت ضربات جوية و”إطلاق نار منسق” دمرت منشآت لوجيستية ونقاط تجمع يستخدمها تنظيم داعش وألحقت أضرارا بقدرة التنظيم على تمويل أنشطته و”أزاحت عدة مئات من إرهابيي التنظيم من أرض المعركة”.

وقال الميجر جنرال البريطاني كريستوفر جيكا نائب قائد التحالف، إن “تنظيم داعش الإرهابي يمثل تهديدا حقيقيا للغاية للاستقرار طويل الأمد في هذه المنطقة ومهمتنا ما زالت كما هي، الهزيمة الكاملة للتنظيم”.

ويمثل هذا التصريح تناقضا مع إعلان ترامب الأسبوع الماضي أن القوات الأمريكية نجحت في مهمتها وهزمت تنظيم داعش ولم يعد وجودها مطلوبا في البلاد.

وردا على ترامب قالت وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي إن تنظيم داعش ما زال يمثل تهديدا رغم أنه لم يعد يسيطر على أراض.

وكان تحالف قوات سوريا الأكثر فاعلية في قتال تنظيم داعش لكنه الآن يواجه تهديدا إذ تدرس تركيا شن هجوم جديد في سوريا.