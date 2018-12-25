بعد تتويج الأهلي .. تعرف على ترتيب فرق دوري المرتبط لكرة السلة





توج الأهلي بلقب دوري المرتبط على حساب فريق الاتحاد السكندري، بالفوز عليه في 3 مباريات من بين 4 لقاءات جمعتهما على مستوى الكبار والمرتبط بواقع مباراتين لكل فريق.

وحل فريق الجزيرة في المركز الثالث بفضل تفوقه على فريق سبورتنج السكندري الذي جاء في المركز الرابع.

وجاء الزمالك في المركز الخامس، وخلفه طلائع الجيش في المركز السادس، وحل فريق سموحة في المركز السابع، متفوقا على جاره أصحاب الجياد صاحب المركز الثامن.

وحل مصر للتأمين في المركز التاسع، متفوقا على الأوليمبي صاحب المركز العاشر، وكان المركز 11 من نصيب الدخان، وجاء خلفه الشمس في المركز 12.





واحتل طنطا المركز 13 متفوقا على المصرية للاتصالات صاحب المركز 14، ثم الترام في المركز 15، وأخيرا القناة في المركز 16.