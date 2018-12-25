تحديث "أندرويد 9.0" يصل لهواتف سامسونج جلاكسي S9 و S9 Plus

بعد فترة اختبار استمرت لأسابيع بدأت سامسونج اليوم في ترقية هواتفها الرائدة جلاكسي S9 و جلاكسي S9 بلس إلى أحدث نسخة من نظام أندرويد والمعروفة بإسم أندرويد الفطيرة 9.0.





كانت سامسونج قد أعلنت انها ستطلق التحديث في شهر يناير القادم ولكن بدون سابق إنذار انطلق بالفعل للمستخدمين المسجلين في برنامج البيتا وحتى المستخدمين العاديين بداية من المانيا اليوم حيث من المتوقع ان يستمر في الوصول للعديد من البلدان على مراحل في الايام القادمة.





يجلب التحديث للهواتف المذكورة جميع مزايا نظام أندرويد 9.0 بالاضافة إلى الجيل الجديد من واجهة سامسونج الجديدة والتي تعرف بإسم One UI التي تأتي بتصميم جديد مع مزايا تركز على تحسين تجربة المستخدم .



