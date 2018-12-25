بطل "تحمل يا قلبي" ينضم لمسلسل أرطغرل.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن انضمام الممثل التركي كورال جازايرلي لطاقم عمل المسلسل التركي "قيامة ارطغرل"، على أن تظهر شخصيته في الحلقات المقبلة من العمل.





يذكر أن آخر أعمال الممثل التركي كورال جازايرلي كان مسلسل "تحمل يا قلبي".

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ونال الموسم الخامس من قيامة ارطغرل، إعجاب الملايين من عشاق المسلسل لما يحتويه هذا الجزء من دراما مثيرة تجمع بين الأحداث التاريخية للغازي أرطغرل ابن سلمان شاه قائد القبائل وما صادفه خلال رحلته لتجميع القبائل من جواسيس وخونة سواء من المغول أو الصليبيين.



