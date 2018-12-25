سباليتي عن إيقاف ناينجولان: القواعد أهم من كرة القدم
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:02 م
ريهام عبدالمحسن
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علق لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان قبل موةجهة نابولي غدا الأربعاء على إيقاف لاعب الفريق رادجا ناينجولان بأن القواعد أهم من الكرة.
وسيشارك إنتر مجددا بدون لاعبه ناينجولان المنضم للفريق الصيف الماضي لكن هذه المرة بعدما أوقفه النادي بسبب ما وصفه بأسباب انضباطية.
ولم يظهر النجم البلجيكي الذي أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أنه تأخر عن التدريب عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة بالآداء المتوقع منذ انتقاله من روما بسبب الإصابة لبعض الوقت.
وقال سباليتي في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "أعتقد أنه من الصواب اللعب يوم 26. كرة القدم من أكثر وسائل الترفيه في إيطاليا والجماهير تريد رؤية المباريات".
وأضاف: "كرة القدم هدية للجميع وأعتقد أنه واجبنا جعل المشجعين يشاهدون المباريات سواء على التلفزيون أو في الملعب مع عائلاتهم".
وتابع : "اللاعبون هم أكثر من خاب ظنهم بعد مباراة كييفو، هم يريدون اللعب لتصحيح الأمور ويجب أن نكون أذكياء، أنشيلوتي ضمن أفضل المدربين إن لم يكن الأفضل، هو يعلم وقت الدفاع أو الهجوم".
وأردف قائلا : "غالبية اللاعبين جاهزين للمباراة، ميراندا لم يتعاف لكن أسامواه وجواو ماريو سيكونا جاهزين".
واختتم سباليتي تصريحاته قائلاً : " آسف لعدم تواجد ناينجولان لأنه لاعب قوي جدا لكن القواعد أهم من الكرة. هو خارج هذه المباراة فقط لكنه سيتدرب بعد ذلك مع الفريق ونتطلع إلى مشاركته".
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