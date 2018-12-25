تيسلا تكشف عن فيديو جديد لسيارتها "رودستر" الجديدة كليًا
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:02 م
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تفخر تيسلا بإنجازاتها المبهرة في رودستر الجديدة كلياً، وقد كشفت عن فيديو جديد للكوبيه الكهربائية الخارقة.
يصور الفيديو تيسلا رودستر في إضاءة متباينة ويظهر تفاصيلها بالأضواء الخافتة لتظهر تيسلا جانب جذاب ومميز من رودستر يختفي تحته هندسة متقدمة تجعل منها أسرع سيارة إنتاجية قادرة على تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 1.9 ثانية وقطع حلبة الربع ميل في 8.8 ثانية فقط.
يبلغ سعر تيسلا رودستر 200,000 دولار وستصل إلى ملاكها الذين تقدموا بالحجوزات إلى تيسلا في 2020.
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