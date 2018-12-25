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"أفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة (صور)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:04 م
أفريقيا قلب مصر النابض بمكتبة القاهرة (صور)
أفريقيا قلب مصر النابض
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شيماء عطية
 
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فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية نظمت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة مساء الثلاثاء 25 ديسمبر، ندوة ثقافية بمشاركة الصالون البحرى المصرى برئاسة اللواء أركان حرب محمود متولى تحت عنوان: "إفريقيا قلب مصر النابض".


تحدث فى اللقاء كل من الدكتور ضياء حلمى و الدكتور محمد على إبراهيم وأدار اللقاء اللواء محمود متولى رئيس الصالون البحرى المصري.

 
وتناول اللقاء أسباب تراجع العلاقات المصرية الإفريقية وأن الغياب عن التعاون المصرى مع إفريقيا لم يكن مدروسًا دراسة جيدة ولكن بالجهود التى تبذلها الدولة فى الفترات الأخيرة خاصة فى السنوات الأربعة الأخيرة عادت العلاقات بشكل قوى ومتين ويحدث الآن تعاون مصر أفريقى فى كافة المجالات وقد ظهر ذلك بشكل واضح فى مؤتمر الشباب العالمى الأخير بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من الشباب الإفريقى لمناقشة التواصل المصرى الإفريقى على كافة المستويات.

"أفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة (صور)
"أفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة (صور)
"أفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة (صور)
"أفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة (صور)
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