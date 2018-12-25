"أفريقيا قلب مصر النابض" بمكتبة القاهرة (صور)

فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية نظمت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة مساء الثلاثاء 25 ديسمبر، ندوة ثقافية بمشاركة الصالون البحرى المصرى برئاسة اللواء أركان حرب محمود متولى تحت عنوان: "إفريقيا قلب مصر النابض".





تحدث فى اللقاء كل من الدكتور ضياء حلمى و الدكتور محمد على إبراهيم وأدار اللقاء اللواء محمود متولى رئيس الصالون البحرى المصري.