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خالد أبوبكر عن استضافة مصر "كان 2019": "الموضوع محتاج كامل الوزير"

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:04 م
خالد أبوبكر عن استضافة مصر كان 2019: الموضوع محتاج كامل الوزير
خالد أبو بكر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن مصر تقدمت بطلب لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، وينافسها الآن جنوب أفريقيا، مضيفا: "لو جنوب أفريقيا أخدتها هيكون شكلنا وحش".

ووجه "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المسئولية، "أرجوكم.. الموضوع محتاج كامل الوزير"، مشيرا إلى أن الوقت ضيق، وسيكون هناك 24 فرقة ولابد من الاستعداد جيدا، خاصة وأن مصر ستكون في 2019 رئيس الاتحاد الأفريقي.

بعد اعتذار المغرب عن استضافة "كان 2019"، تقدمت مصر وجنوب أفريقيا بطلب لتنظيم كأس الأمم الأفريقية، والتي سيشارك فيها لأول مرة 24 فريقا.
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