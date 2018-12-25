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غدًا.. "الإسكان" تنظم ورشة عن صناعة الطرق الخضراء

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:58 م
غدًا.. الإسكان تنظم ورشة عن صناعة الطرق الخضراء
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاسكان
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الفجر الاقتصادي
 
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تنظم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، غدًا الأربعاء، وحتى بعد غدٍ الخميس.

ورشة العمل تحت عنوان "صناعة الطرق الخضراء" وتناقش المخاطر والكوارث الطبيعية للطرق، وسلامة وسائل النقل والصيانة الذكية لها، وذلك بمقر المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وقال الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء،  أن ذلك يأتى فى إطار أهمية دور البحث العلمى فى خدمة المجتمع، والقضايا الهندسية الملحة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، والعمل على حل مشكلات الطرق ووسائل النقل بمصر.
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المزيد عن: وزارة الاسكان المعهد القومي لبحوث البناء القطاع الصناعي العقارات الخضراء الطرق الخضراء التنمية المستدامة الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد
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