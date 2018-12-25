خالد صديق: مشروع "بشاير الخير" سيغير الواجهة الحضارية للإسكندرية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:56 م
كساب أحمد
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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع "بشاير الخير 2" من المشروعات الراقية التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيغير الواجهة الحضارية لمحافظة الإسكندرية.
وتابع "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن حجم الوحدات التي ينفذها الصندوق في محافظة الإسكندرية تصل لـ30 ألف وحدة، لافتًا إلى أن مشروع "بشاير 1" و"بشاير 2" قائم على التبرعات، أما "بشاير 3" فسيقوم صندوق تطوير العشوائيات بإعداده بتكلفة تصل لـ7 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع "بشاير الخير" محاولة من الدولة لتعويض من سكنوا العشوائيات طيلة السنوات الماضية.
وجاءت إشارة البدء من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع بشائر الخير، لتحويل عشوائيات غيط العنب إلى مجتمع سكني وخدمي متطور.
ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.
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