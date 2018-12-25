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آرسنال يرصد 12 مليون يورو لضم حارس ريال مدريد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:52 م
آرسنال يرصد 12 مليون يورو لضم حارس ريال مدريد
نافاس وكورتوا
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية إنجليزية بأن آرسنال الإنجليزي يسعى لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلا عن تقارير إنجليزية إلى أن آرسنال يُجهز عرضا للتعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن آرسنال سيتقدم بعرض بقيمة 12 مليون يورو لضم نافاس الذي يُعاني منذ التعاقد مع تيبو كورتوا قبل الموسم الجاري.

وأفات موندو ديبورتيفو بأنه على الرغم من وجود الحارس بيرند لينو الذي انضم لصفوف المدفعجية في الصيف الماضي قادمًا من باير ليفركوزن بجانب المُخضرم بيتر تشيك لكن المدرب أوناي إيمري يود إشعال المنافسة لاسيما وأن مسيرة تشيك البالغ من العمر 36 عاما قاربت على النهاية.

وبات نافاس الحارس الثاني في صفوف الميرنجي هذا الموسم خلف تيبو كورتوا، حيث لا يشارك الحارس الكوستاريكي سوى في مباريات بطولة كأس الملك فقط.

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