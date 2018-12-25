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طارق الشناوي: بشرى تحرشت غنائيا بـ محمد رمضان

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:52 م
طارق الشناوي: بشرى تحرشت غنائيا بـ محمد رمضان
بشرى
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور طارق الشناوي، الناقد الفني، إن "بشرى تحرشت غنائيًا بالفنان محمد رمضان بسبب فيديو كليب (كوبرا)، وفيديو الملك لمحمد رمضان كان يتحدث عن المنافسين، وبشرى ليست من منافسي رمضان أبدًا ولن تكون".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "ما فعلته بشرى (فرش ملاية) وليس به معنى، وبه تجاوزات غير مبررة، وهي تسير في طريق لوحدها معرفش أي دخلها على خط محمد رمضان".

وتابع أن "رمضان رد فعله سريع، ولا نستطيع لومه على أي رد فعل تجاه بشرى، وهي التي بدأت، ومعرفش مين أقنع بشرى تعمل كليب زي ده"، مؤكدًا أن "ما فعلته بشرى حماقة"، وأن تعليق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على الفيديو ليس له علاقة بمهرجان الجونة.
وقد أطلقت الفنانة بشرى فيديو كليب بعنوان كوبرا والذي يعد ردا على أغنية الفنان محمد رمضان الأخيرة "نمبر وان".
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