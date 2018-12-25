عاجل.. النجوم يتقدم بشكوى رسمية ضد إبراهيم نور الدين

تقدم مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة اليوم الثلاثاء بشكوى رسمية إلى الإتحاد المصري لكرة القدم إحتجاجاً على قرارات الحكم إبراهيم نور الدين حكم مباراة الفريق مع فريق طلائع الجيش في الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز ، وما شهدته من أحداث تحكيمية فجة تسببت في خسارة فريق النجوم بهدفين مقابل هدف ، وعدم إحتسابه لضربتين جزاء واضحتين لنادي النجوم مع إحتسابه لضربة جزاء غير حقيقية لنادي طلائع الجيش.





وتضمنت شكوى النجوم " سي دي " للقطات التحكيمية وضربات الجزاء التي لم تحتسب لنادي النجوم وكذلك ضربة الجزاء الغير صحيحة التي إحتسبها حكم اللقاء إبراهيم نور الدين لصالح نادي طلائع الجيش.



وأعربت إدارة نادي النجوم عن أملها أن تضاعف لجنة التحكيم من جهودها لتحقيق العدالة بين الفرق في ظل إشتعال المنافسة بين جميع الفرق وعلى كل المستويات ، كما تثق إدارة نادي النجوم في قدرة اللجنة على توفير العدالة لجميع الفرق.