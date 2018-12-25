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رسميا.. مهاجم باريس سان جيرمان يعلن رحيله عن الفريق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:48 م
رسميا.. مهاجم باريس سان جيرمان يعلن رحيله عن الفريق
باريس سان جيرمان
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الفجر الرياضي
 
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أعلن تيموتي وياه مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.


وقال مهاجم باريس سان جيرمان اليوم في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام:  أشكر كافة الأشخاص في باريس على دعمي، ولكني اتخذت قرار الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة.


واضاف: أِشعر بأنني جزء من هذه الأسرة وسعيد بالعمل في باريس  سان جيرمان، حصلت على فرصة عظيمة مع الفريق في بداية الموسم وهي ساعدتني على تلقي الكثير من العروض.


وتشير التقارير، إلى أن وياه البالغ من العمر 18 عاماً سيوقع على عقود انضمامه لنادي سيلتيك جلاسجو الأسكتلندي.

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